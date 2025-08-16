الرئيس الأمريكي: ترتيبات لاجتماع بين زيلينسكي وبوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقد أمضيت وقتا بمفردي مع بوتين، متابعا: تفاوضنا على الكثير من النقاط خلال قمة ألاسكا وتبقى نقطة أو اثنتان للاتفاق.

وأوضح ترامب أن هناك ترتيبات لاجتماع بين زيلينسكي وبوتين وأعتقد أنني أفعل ذلك أيضا، جاء ذلك خلال خبرا أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

وتضمن اللقاء الذي جمع كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي في ولاية ألاسكا عديد من اللقطات الهامة.

ونرصد منها، تجوّل حيوان "الموظ" ‏في محيط قاعدة إلمندورف– ريتشاردسون المشتركة في ألاسكا التي ‏ستستضيف قمة بوتين وترامب ؛وبدا "الموظ" في المشاهد المصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" يتجوّل ‏بمنتهى الهدوء والراحة دون أي اضطراب أو انزعاج.‏