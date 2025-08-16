غلق كلي لشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 6 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، أنه سيتم إغلاق شارع 26 يوليو بشكل كلي لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر) وذلك في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو نحو ميدان لبنان لمدة (6 أيام) على النحو التالي:

1. المرحلة الأولى: ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17/8/2025 وحتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/8/2025، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

2. المرحلة الثانية: ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 22/8/2025 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 24/8/2025، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

من جانبه وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مسئولي الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال باتخاذ ما يلزم لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات بمحيط الأعمال خلال فترة تنفيذ الأعمال مشيرا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية التالية:

المسار البديل الأول: حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو والراغبة في استكمال السير نحو ميدان لبنان يتم تحويلها للدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي ثم يسارًا باتجاه شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

المسار البديل الثاني: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا باتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.