قبل بدء العام الدراسي الجديد .. التعليم تشدد على الإلتزام بالزي المدرسي والمصروفات
حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة
موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص
طليقته نشرت الفيديو.."الداخلية"تكشف تفاصيل احتجاز بلوجر لشخص والتعدى عليه بالضرب
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل رغبات الثانوية 2025 بسهولة
وزير قطاع الأعمال : عودة "النصر" للإنتاج خطوة استراتيجية لدعم وتوطين صناعة السيارات محليا
الإحصاء: مصر تسجل 108 ملايين نسمة بالداخل في أغسطس 2025
بدء امتحان التربية الدينية في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2025
دولة التلاوة.. أكبر مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب بمشاركة 14 ألف متسابق
ذهبيتان و برونزية لمصر في نهائي السيدات ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث
بسبب المنوريل.. غلق كلى لشارع 26 يوليو تجاه ميدان لبنان لمدة 6 أيام
إغلاق شارع 26 يوليو لـ 6 أيام ومسارات بديلة
خدمات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل رغبات الثانوية 2025 بسهولة

إيمان طلعت

منذ أن أعلن الأزهر الشريف عن نتائج الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 53.99%، ويبحث الكثير عن رابط بوابة الأزهر الالكترونية لتسجيل رغبات الثانوية الازهرية 2025 بسهولة. 

ومن المنتظر أن يتم تفعيل رابط تسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2025 فور بداية المرحلة الأولى من التنسيق. 

وسجل طلاب القسم العلمي نسبة نجاح مرتفعة وصلت إلى 65.01%، مقارنة بـ45.50% فقط لطلاب القسم الأدبي، مما يعكس الفارق التقليدي في نسب النجاح بين القسمين، ويتم تسجيل الرغبات  عبر الرابط التالي: رابط نتيجة التنسيق.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2025 

ومن هذا الجانب، شهدت نتائج الدور الثاني من امتحانات الثانوية الأزهرية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 67.52%، وحقق القسم الأدبي نسبة 69.48% متفوقًا على القسم العلمي الذي سجل 64.21%.

ومن أبرز المفاجآت، حصول معاهد فلسطين على نسبة نجاح 100%. وشارك في الامتحانات أكثر من 52 ألف طالب، نجح منهم ما يزيد على 35 ألف طالب.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2025 بسهولة
وأتاحت مشيخة الأزهر رابطًا رسميًا للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس، وذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، ويتم تفعيل الرابط عقب اعتماد النتيجة رسميًا.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2025

