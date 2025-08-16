رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل رغبات الثانوية 2025 بسهولة

منذ أن أعلن الأزهر الشريف عن نتائج الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 53.99%، ويبحث الكثير عن رابط بوابة الأزهر الالكترونية لتسجيل رغبات الثانوية الازهرية 2025 بسهولة.

ومن المنتظر أن يتم تفعيل رابط تسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2025 فور بداية المرحلة الأولى من التنسيق.

وسجل طلاب القسم العلمي نسبة نجاح مرتفعة وصلت إلى 65.01%، مقارنة بـ45.50% فقط لطلاب القسم الأدبي، مما يعكس الفارق التقليدي في نسب النجاح بين القسمين، ويتم تسجيل الرغبات عبر الرابط التالي: رابط نتيجة التنسيق.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2025

ومن هذا الجانب، شهدت نتائج الدور الثاني من امتحانات الثانوية الأزهرية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 67.52%، وحقق القسم الأدبي نسبة 69.48% متفوقًا على القسم العلمي الذي سجل 64.21%.

ومن أبرز المفاجآت، حصول معاهد فلسطين على نسبة نجاح 100%. وشارك في الامتحانات أكثر من 52 ألف طالب، نجح منهم ما يزيد على 35 ألف طالب.

وأتاحت مشيخة الأزهر رابطًا رسميًا للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس، وذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، ويتم تفعيل الرابط عقب اعتماد النتيجة رسميًا.