خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بعد هزيمة فاركو .. ماذا قال؟

استفز الإعلامي خالد الغندور جماهير الأهلي بعد فوز الفريق أمام فاركو بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

و كتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع فيسبوك: اتفرجت علي المباراة و قلت انطباعي عن الأهلي و اللاعبين و قلت فوز معنوي مهم و قلت فاركو النهاردة ضعيف فنيا لقيت ناس بتتريق علي كلامي و كإني بقلل من فوز الاهلي خلاص أنا اسف فاركو فريق مرعب و رهيب و عمل مباراة العمر.

وواصل النادي الأهلي عروضه الهجومية القوية، وحقق فوزًا كبيرًا على فاركو بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويعد هذا هو الفوز الأول لريبيرو مع الأهلي منذ توليه قيادة الفريق.

تفاصيل الأهداف:

بدأ الأهلي المباراة بقوة، حيث افتتح محمد شريف التسجيل في الدقيقة 10 برأسية متقنة بعد عرضية متقنة من محمد هاني.

وفي الدقيقة 21، أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني، مستغلًا تمريرة عرضية مثالية من محمد علي بن رمضان.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي سيطرته، ليسجل زيزو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 58، بعد متابعة ناجحة لهجمة منظمة.

وقبل نهاية اللقاء، عزز نيتس جراديشار النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 81، بعد انفراد تام بحارس المرمى إثر تمريرة طولية رائعة من محمد هاني، ليتجاوز الحارس ويودع الكرة الشباك.



على الجانب الآخر، تمكن فاركو من تسجيل هدف شرفي، مستفيدًا من خطأ دفاعي، حيث وصلت الكرة إلى محمد فخري الذي أسكنها الشباك.

وبهذا الفوز، حصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في الموسم، ليرتفع رصيد لـ 4 نقاط في المركز الثاني خلف المصري البورسعيدي.