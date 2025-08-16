فجوة رقمية بين الأجيال.. وخبير تكنولوجيا يدعو إلى تقليصها

أكد محمد عسكر، خبير التكنولوجيا، أن التطور السريع في مجال التكنولوجيا قد خلق فجوة معرفية كبيرة بين الأجيال، خاصة بين الآباء والأمهات من جهة، والأبناء من جهة أخرى.

أدوات رقمية لا يفهمها الكبار

وأوضح عسكر، خلال برنامج “صباح البلد”، أن كثيراً من الأدوات الرقمية والتطبيقات الحديثة يصعب على كبار السن استخدامها أو حتى فهم آلية عملها، ما يعمق هذه الفجوة ويؤثر على التواصل اليومي بين أفراد الأسرة.

دعوة للأبناء لنقل المعرفة

ودعا عسكر الأبناء إلى لعب دور أكبر في نقل المعرفة التقنية إلى الآباء، قائلاً: "لازم الأبناء يوصلوا ده لكبار السن، لأنهم دايمًا بيدوروا على المعلومة السريعة وسهلة الفهم".

أهمية التوعية الرقمية

وشدد الخبير على ضرورة تبني برامج توعية رقمية تستهدف الفئات العمرية الأكبر، لتسهيل اندماجهم في المجتمع الرقمي وتوفير أدوات مبسطة تساعدهم في مواكبة العصر.