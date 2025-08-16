قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة طبيب أثناء أداء عمله فى وحدة صحية بقنا
مصر تتسلم مجموعة قطع أثرية من هولندا تنتمي لحقب زمنية مختلفة
مصر تُعزي باكستان في ضحايا الفيضانات وتشدّد على التضامن الكامل
الزمالك يسعى لمطاردة المصري المتصدر في صراع مبكر على قمة الدوري
إنهار حزنا على جوتا| مشاهد البكاء في مسيرة محمد صلاح.. دموع لا تعرف الزيف
مصر وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون ودعم غزة قبل زيارة الرئيس السنغافوري
القاهرة الإخبارية:الاحتلال يوسّع العمليات في غزة ويهدد بتطويق المدينة بالكامل
غلق كلي لشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 6 أيام
رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد
خبير: تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى تخالف معاهدة السلام مع مصر
قبل بدء العام الدراسي الجديد .. التعليم تشدد على الإلتزام بالزي المدرسي والمصروفات
حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

فجوة رقمية بين الأجيال.. وخبير تكنولوجيا يدعو إلى تقليصها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد محمد عسكر، خبير التكنولوجيا، أن التطور السريع في مجال التكنولوجيا قد خلق فجوة معرفية كبيرة بين الأجيال، خاصة بين الآباء والأمهات من جهة، والأبناء من جهة أخرى.

 أدوات رقمية لا يفهمها الكبار

وأوضح عسكر، خلال برنامج "صباح البلد"، أن كثيراً من الأدوات الرقمية والتطبيقات الحديثة يصعب على كبار السن استخدامها أو حتى فهم آلية عملها، ما يعمق هذه الفجوة ويؤثر على التواصل اليومي بين أفراد الأسرة.

 دعوة للأبناء لنقل المعرفة

ودعا عسكر الأبناء إلى لعب دور أكبر في نقل المعرفة التقنية إلى الآباء، قائلاً: "لازم الأبناء يوصلوا ده لكبار السن، لأنهم دايمًا بيدوروا على المعلومة السريعة وسهلة الفهم".

 أهمية التوعية الرقمية

وشدد الخبير على ضرورة تبني برامج توعية رقمية تستهدف الفئات العمرية الأكبر، لتسهيل اندماجهم في المجتمع الرقمي وتوفير أدوات مبسطة تساعدهم في مواكبة العصر.

تفاوت الأجيال تطور التكنولوجيا برانج توعية رقمية صباح البلد

