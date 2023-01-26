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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ علاقات دولية: الهند تجد الاستثمار في مصر فرصة كبيرة لها.. فيديو

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي للهند

أكد الدكتور وائل عواد أستاذ العلاقات الدولية، أن الهند أصبحت من الدول التي لديها كبيرة على الإستثمار في مجال البنية التحتية، و تبحث عن العديد من المناطق للإستثمار الخارجي، مضيفاً أن الهند نوعت من أسلحتها و من قدرتها العسكرية، و لديها إقتصاد قوي للغاية.

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وأضاف "عواد" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أن مصر تشكل مصدراً أساسياً من مصادر المواد الخام التي تستوردها الهند من الخارج، مؤكداً أن  الهند تجد الإستثمار في مصر فرصة كبيرة لها، و ذلك لأن مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان و الحجم.


وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى، أن الهند رائدة في قطاع تكنولوجيا الإتصالات، بالإضافة إلى تميزها في مجال تكنولوجيا الفضاء، لافتاً إلى أن مصر تتطلع إلى الأستثمار في هذه المجالات.

 

مصر و الهند


وتابع "أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك رغبة في إنتاج عسكري مشترك بين مصر و الهند، مشيراً إلى أن هناك هناك فرص و أفاق واسعة للإستثمار بين مصر و الهند، و هناك إستفادة مصرية بشكل مباشر من رأس المال الهندي الكبير.

العلاقات الدولية وائل عواد الاستثمار الهند اقتصاد مصر

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