أستاذ علاقات دولية: الهند تجد الاستثمار في مصر فرصة كبيرة لها.. فيديو

أكد الدكتور وائل عواد أستاذ العلاقات الدولية، أن الهند أصبحت من الدول التي لديها كبيرة على الإستثمار في مجال البنية التحتية، و تبحث عن العديد من المناطق للإستثمار الخارجي، مضيفاً أن الهند نوعت من أسلحتها و من قدرتها العسكرية، و لديها إقتصاد قوي للغاية.



وأضاف "عواد" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أن مصر تشكل مصدراً أساسياً من مصادر المواد الخام التي تستوردها الهند من الخارج، مؤكداً أن الهند تجد الإستثمار في مصر فرصة كبيرة لها، و ذلك لأن مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان و الحجم.



وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى، أن الهند رائدة في قطاع تكنولوجيا الإتصالات، بالإضافة إلى تميزها في مجال تكنولوجيا الفضاء، لافتاً إلى أن مصر تتطلع إلى الأستثمار في هذه المجالات.

مصر و الهند



وتابع "أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك رغبة في إنتاج عسكري مشترك بين مصر و الهند، مشيراً إلى أن هناك هناك فرص و أفاق واسعة للإستثمار بين مصر و الهند، و هناك إستفادة مصرية بشكل مباشر من رأس المال الهندي الكبير.