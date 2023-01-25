رئيسة الهند تشيد بالتجربة التنموية الناجحة في مصر بقيادة الرئيس السيسي

أشادت دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند بالتجربة التنموية التي تشهدها مصر حالياً بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المجالات والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها.

وأكدت رئيسة الهند خلال استقبالها الرئيس السيسي في نيودلهي، حرص بلادها على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات، من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.



وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند غاية في الأهمية.



وأوضح بسام راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن العلاقات المصرية الهندية تاريخية، فضلا عن أن هناك تطابقاً في وجهات النظر، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات بين الدولتين باعتبار أن مصر من أوائل الدول في العالم التي أقامت علاقات مع الهند.



وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي للهند، جاءت تلبية لدعوة لرئيس الوزراء الهندي، ليكون ضيف شرف احتفالية يوم الجمهورية في الهند، موضحًا أن الهند لم تقم احتفالية العام الماضي بسبب جائحة كورونا.