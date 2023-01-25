عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة الهند تشيد بالتجربة التنموية الناجحة في مصر بقيادة الرئيس السيسي

رئيسة الهند تستقبل
رئيسة الهند تستقبل الرئيس السيسي

أشادت دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند بالتجربة التنموية التي تشهدها مصر حالياً بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المجالات والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها.

وأكدت رئيسة الهند خلال استقبالها الرئيس السيسي في نيودلهي، حرص بلادها على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات، من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.
 

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند  غاية في الأهمية.


وأوضح بسام راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن العلاقات المصرية الهندية تاريخية، فضلا عن أن هناك تطابقاً في وجهات النظر، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات بين الدولتين باعتبار أن مصر من أوائل الدول في العالم التي أقامت علاقات مع الهند.


وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي للهند، جاءت تلبية لدعوة لرئيس الوزراء الهندي، ليكون ضيف شرف احتفالية يوم الجمهورية في الهند، موضحًا أن الهند لم تقم احتفالية العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا معه وهذه أقوال اللاعب

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

ضربه بالجزمة .. خناقة بين رامز جلال وحمو بيكا | تفاصيل

خلصت الحكاية | صلاح خارج ليفربول في هذا الموعد .. وعرضان سوبر للفرعون

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن.. تفاصيل

حافة الهاوية.. تفاصيل إعلان ساعة القيامة والاقتراب من نهاية العالم

ترشيحاتنا

انتى بتشحتى على ابنك..مى حلمى تكسر خاطر سيدة طلبت منها ملابس لنجلها

السياحة والآثار : لا تعامل مع غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية | مستند

تعديل موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري

القومي للطفولة يشارك بمعرض القاهرة للكتاب لتعريف الأطفال وأسرهم بخدمات ومبادرات المجلس

5 علامات للضعف الجنسي عند الإناث تعرفي عليها

اتخنقوا بالغاز | مصرع أب واثنين من أولاده في منزلهم ببني سويف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجرئ.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها من دبى

إليسا تخضع لعملية جراحية عاجلة.. اِعرف السبب

نوع من البذور الشائعة يقلل نسبة السكري ويخفف الكوليسترول

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

فيديو

حقيقة صور منجم وأطنان الذهب والفضة في تونس.. فيديو جراف

شقيقته حاولت إنقاذه.. تفاصيل مؤلمة في حادث غرق طفلين بالمنوفية

نسكافيه ببودرة بلاط.. فيديو عن غش معظم المنتجات يثير الذعر على السوشيال ميديا|فيديوجراف

زلزال يثير رعب المصريين .. ماذا قالت البحوث الفلكية عنه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ