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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل ساندوتش السجق بالجبنة| أحلى من المحلات

ساندوتش السجق بالجبنة
ساندوتش السجق بالجبنة

ساندوتش السجق بالجبنة من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، مما يدفع العديد إلي تناولها من المطاعم و المحلات.
قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ساندوتش السجق بالجبنة.

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مقادير ساندوتش السجق بالجبنة

ربع كيلو سجق بلدي
3فلفل ألوان شرائح
بصلة شرائح
5فص ثوم شرائح
٢طماطم شرائح
جبنة شيدر مبشورة
بهارات سجق
ملح
فلفل أسود
عيش فينو 


طريقة تحضير طريقة عمل ساندوتش السجق بالجبنة

في طاسة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصلة والثوم ونقلب جيداً ثم نضيف الطماطم والفلفل الألوان والكزبرة والسجق والتوابل كلها ونقلب جيداً ثم نضيف القليل من الماء الساخن ونتركه حتى تمام النضج ثم نضع الجبنة الشيدر ونقلب حتى تذوب الجبنة "يمكن أن نضيف جبنة موتزاريلا" ثم نحشي العيش الفينو بالخليط ويقدم بالهنا والشفا 
 

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