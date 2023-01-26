لم يقدم أي جديد.. جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن كلاتنبرج

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق أن الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام لم يقدم أي جديد للحكام المصريين خلال فترة توليه المسؤلية قبل أن يتقدم باستقالته رسمياً إلى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

وقال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك قدم مباراة جيدة ولم يكن له أي أخطاء جسيمة خلال المباراة أو مؤثرة على نتيجة المباراة ".

وأضاف:"من وجهة نظري أن الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق لم يضف أي شيء للتحكيم المصري ".