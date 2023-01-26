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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإجراء صيانة شاملة.. فصل الكهرباء عن 20 منطقة بمدينة العريش

قائمة المناطق التي
قائمة المناطق التي تشملها أعمال صيانة مغذيات الكهرباء

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة شمال سيناء عن قيامها بإجراء أعمال صيانة شاملة لعدد من المغذيات "محولات الكهرباء"، المغذية لبعض المناطق بمدينة العريش، حيث تشمل عملية الصيانة  اللوحة الرئيسية  بشارع 23 يوليو بالكامل، اليوم الخميس، اعتبارا من الساعة التاسعة ولمدة 4 ساعات.

20منطقة 

وأخطرت الشركة المواطنين بمدينة العريش، عن قيامها بفصل  التيار الكهربائي عن 20 منطقة رئيسية، اليوم الخميس، اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا.

وتشمل أعمال الصيانة كلا من: مغذى بنك القاهرة، ومنطقة كرم أبو نجيلة، وشارع القاهرة، والمساكن الشعبية، ومصطفى كامل، والمدرسة الثانوية، والسوق المركزى، ومنطقة السلايمة، والصفا، وخزان الصفا، ومغذى البوستة، والحجاوى، وبئر 17، و6 أكتوبر، ومغذى شارع جندل حتى ميدان الشيخ جبارة وبئر عطوان والتجانى، ومغذى الأعلام منطقة المهندسين، ومنطقة  سوق السمك، ومنطقة المغاربة، ومدرسة السادات وضواحيها، ومغذى الخدمة بمجمع المصالح و ميدان التحرير والسنترال.

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