عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مناخ بريطانيا يشهد كارثة نهاية هذا العقد

درجات الحرارة
درجات الحرارة

أشار تقرير حديث صادر عن مؤسسة «أتونومي» للاستشارات إلى أنه بحلول نهاية العقد الحالي، قد يعمل ثلثا العمال في المملكة المتحدة في موجات شديدة الحرارة تتجاوز 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت).

txt

اندرو تيت.. متهم بالإتجار بالبشر ويغرد بآيات قرآنية من داخل السجن

txt

أمي مش راضية عن الجوازة..تصريحات مفسرة الأحلام صوفيا زادة بعد طلاقها من فنان التسعينيات..خاص

وبحسب ما ذكرته المؤسسة، في يوليو 2022، بلغت أعلى درجة حرارة مسجلة في إنجلترا 40.3 درجة (104.5 فهرنهايت).


وعلى عكس بعض البلدان المعتادة على الحرارة الشديدة، تواجه المملكة المتحدة بعض التحديات الخاصة فيما يتعلق بالطقس الحار، إذ إن وجود أجهزة تكييف الهواء أمر نادر في إنجلترا، والمباني غير مصممة لمراعاة التبريد، بحسب تقرير «أتونومي».


وعلى عكس البلدان الأخرى، ليست لدى المملكة المتحدة حالياً درجة حرارة عمل قانونية قصوى يتعين التوقف عن العمل عند بلوغها. ولذلك، ناهيك عن البيئة الإنشائية غير الملائمة لمواجهة ارتفاع الحرارة، فإن المملكة المتحدة غير مهيأة لصيف حار يتعين التعامل معه باعتباره «الوضع الطبيعي الجديد»، بحسب التقرير.


وعلى عكس هذا الوضع، تحتوي غالبية المباني على تدفئة مركزية للاستخدام خلال فترات البرد، ولكنها غالباً ما تفتقر إلى آليات العزل المناسبة لتجنب هدر الطاقة وتقلبات درجات الحرارة في البلاد.

 

موجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا وهذه أقوال اللاعب

أخي فوق الشجرة.. مشهد كوميدي بين رامز جلال وحمو بيكا

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

سبب غريب.. أول رد من اتحاد الكرة على إحالة كهربا للجنة الانضباط

مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بعد خروج لاعبين للإعارة.. تعرف عليهما

بطلب المدرب الجديد | إقالة كريم حسن شحاتة من نادي البنك الأهلي

رويترز: ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار في يونيو المقبل

موضوعات متعلقة

سفينة بدون قبطان.. الأولى من نوعها باستخدام الذكاء الاصطناعي في عالم البحار

أزمة في عودة العمالة إلى وظائفهم بسبب كورونا طويل الأمد.. تفاصيل

هجوم ناري من مخرجة مسلسل هاري وميجان ضد العائلة الملكية

كارثة.. انهيار جبل جليدي بالقرب من محطة أبحاث بريطانية بها 21 موظفًا

تحويل كوكب الأرض إلى مرصد فضائي عملاق.. كيف ينوي العلماء فعل ذلك؟

السعودية تستضيف حدثًا تراثيًا ضخمًا بعد اعتمادها من الأمم المتحدة

بناء أكبر سفينة سياحية في العالم بمواصفات مبهرة.. تفاصيل

اندرو تيت.. متهم بالإتجار بالبشر ويغرد بآيات قرآنية من داخل السجن

ترشيحاتنا

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس 26 يناير 2023

تعرف على سبب التهام النيران لـ 1000 متر بمعرض عبد الرحيم عمرو بالعجوزة

دعاء الرسول في الصباح.. بـ 12 كلمة استقبل يومك كما أوصى الحبيب

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

دعاء الشفاء العاجل للمريض .. 9 كلمات لا ترد في رجب

زاهي حواس يعلن عن كشف أثري عالمي اليوم من سقارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ساندوتش السجق بالجبنة| أحلى من المحلات

لجين عمران تتألق بفستان ساحر من أحدث ظهور لها | شاهد

بلوجر شهير تثير ضجة بنفس فستان جورجينا |شاهد

سفينة بدون قبطان.. الأولى من نوعها باستخدام الذكاء الاصطناعي في عالم البحار

فيديو

دي صوري وعايزة أكسب فلوس..القبض على سيدة العجوزة بسبب إساءة استخدام فيسبوك

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ