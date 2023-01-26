"الجلالة" تنظم الاجتماع التحضيري لأسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية

اجتمعت اللجنة التنفيذية العليا لأسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، برئاسة وحضور الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة رئيس اللجنة التنفيذية العليا للأسبوع والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منسق عام الأسبوع والدكتور أحمد هنو عميد مجال الفنون والتصميم رئيس لجنة المنافسات والدكتور حسام الشريف وكيل المعهد نائب رئيس لجان المنافسات والدكتورة رنا زيدان أمين عام جامعة الجلالة رئيس اللجان العامة، وذلك لمناقشة جدول أعمال الفاعلية.

واستعرض الدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إمكانيات الجامعة لاستقبال جميع الوفود المشاركة في فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، مشيراً إلي تهيئة المناخ المناسب لجميع الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها العلمية، والثقافية، والرياضية، والترفيهية.

وأكد الشناوي، على حرصه لمد جسور التواصل بين الطلاب بعضها البعض، من خلال تبادل الثقافات المختلفة في الرؤى والأفكار، والتعاون مع الجامعات المشاركة في جميع الأنشطة الطلابية، مما ينعكس على مستقبل أفضل للشباب.

هذا وتحدث الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، موضحاً تاريخ المعهد العريق والذي يعد من القوى الناعمة المؤثرة فى شباب الجامعات، مؤكدا على دور الشباب فهم أمل ومستقبل مصر، وأنهم أصحاب الأولوية فى تطوير الدولة، لذا يسعى معهد إعداد القادة على توفير بيئة علمية ثقافية اجتماعية تتعامل مع الطالب كمحور أساسي تنمي لديه طاقات الإبداع والقيادة بشكل عملي وواقعي، يقوم من خلالها الطلاب بعرض خبراتهم وتجاربهم.

وخلال الإجتماع تم مناقشة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لفعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتم عرض توضيحي لجميع التصورات النهائية لفعاليات الأسبوع .

كما تم اصطحاب الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنسق عام الأسبوع، والوفد المرافق له في جولة داخل الحرم الجامعي، لمتابعة كافة التحضيرات والتجهيزات الخاصة بفعاليات الأسبوع، مما أبدوا انبهارهم بكافة الامكانيات الموجودة على أرض الواقع.

الجدير بالذكر، أن هذا الأسبوع يستهدف مشاركة ٧٠٠ طالب وطالبة من طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية، ويتضمن برنامج حفل الافتتاح والذي يتضمن عروض استعراضية وطابور عرض الجامعات المشاركة بحضور السادة رؤساء الجامعات الأهلية والتكنولوجية وكبار الضيوف.

كما يتضمن برنامج الأسبوع أنشطة مختلفة منها النشاط الرياضى ( كرة قدم خماسية - تنس طاولة - التنس الأرضى )، كما يضم النشاط الثقافى من خلال دورى المعلومات، والنشاط الإجتماعي من خلال (مسابقة الشطرنج - مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية)، النشاط الفنى من خلال مسابقات الموسيقى ومسابقات الفنون التشكيلية، وأيضا النشاط العلمي والتكنولوجي.

هذا ويلتقي الطلاب مع شخصية الأسبوع للتحاور معه وذلك بتنظيم مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة ساند، وكذلك يتضمن فعاليات الأسبوع مسرح المنوعات.