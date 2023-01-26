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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حكم المرأة الحامل..ابن شقيقة المرشد: إيران تحولت إلى جمهورية إعدامات

مرشد إيران علي خامنئي
مرشد إيران علي خامنئي

حكم النظام الإيراني بالإعدام على سيدة كردية حامل، بتهمة إشعال النار في صورة مرشد إيران علي خامنئي، وهي تواجه الإعدام الوشيك، ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لإنقاذها.

وقال محمود مراد خاني ابن شقيقة مرشد إيران علي خامنئي في مؤتمر صحفي، إن إيران في ظل هذا النظام تحولت إلى جمهورية إعدامات وإن الاحتجاجات الشعبية جاءت حصيلة سنوات من القمع وغياب المعارضة، لأن معظم الإيرانيين لم يقبلوا هذا النظام منذ تأسيسه.

وفي السياق نفسه، انتقد الاتحاد الدولي للصحفيين الاعتقالات الواسعة للمحتجين في إيران، وطالب بالإفراج عن ثلاثة وثلاثين صحافيا إيرانيا مازالوا يقبعون في السجون. وصدرت ضد بعضهم أحكام قاسية.

وفي إشارة إلى الحكم بالسجن ثمانية عشر عاما (18) على الصحفي والكاتب الساخر إحسان بيربرناش، دعا التقرير إيران للإفراج عن الصحفيين المسجونين وضمان حرية تدفق المعلومات في البلاد.

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