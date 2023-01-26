"اهبد وتنجح"| مواقف وطرائف في أوراق إجابة طلاب الأول والثاني الثانوي

طرح أحد جروبات الطلاب، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، استطلاعا لرصد آراء الطلاب في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي هذا العام.

وتفاعل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي مع الاستطلاع بتعليقات ترصد مواقف وطرائف الطلاب أثناء حل الامتحانات.

وفي هذا السياق قال الطالب يوسف عبد النبي “جابلي في الألماني اكتب مقال عن الذهاب للمدرسة وانا مش حافظ كلمات ألماني كتبتهوله بالانجليزي”.

وقالت طالبة أخرى تدعى ملك زهدي، “كانوا جايبين لنا البراجراف عن تغذيه العقل كتبنا عن الغذاء”.

وعلق محمد فراج “في البراجراف كانو جايبين نكتب عن مساعده الناس وكده ، وأنا مش حافظ غير محمد صلاح روحت كتبت محمد صلاح بيساعد وروحت مكمل كلام عنه بقى”.

وقال باسم دانيل “في البرجراف بتاع الانجليزي جالي موضوع بيقلي ايه اخر مشكله للعالم في اخر 4 سنين قلتله رحيل ميسي عن برشلونه”.

وقالت رغدة ابراهيم “قعدت ساعه اترجم فى ورق المقالى وببص على الورقه فوق لقيت مكتوب توجيه اللغه الالمانيه وانا اصلا فرنساوى”.

قالت جنة محمد “كنت داخلة الامتحان حافظة براجراف عن محمد صلاح بس لاقيته بيطلب براجراف عن الهوايات، فكتبت اني بحب كرة القدم وكتبت ان محمد صلاح هو قدوتي عشان اعرف اكتب اللي حفظاه”.



انتهاء امتحانات نصف العام .. ووزير التعليم يتخذ الاجراءات القانونية ضد المتورطين في وقائع الغش



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية.

وتؤكد الوزارة أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج امتحانات الفصل الدرسي الأول لصفوف النقل، سوف تعلن فور الإنتهاء من أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة، وأن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، والتي تمتد لمدة أسبوعين، تبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

وأضاف الوزير، أن الوزارة قد إنتهت من أعمال الامتحانات الإلكترونية لطلاب أبنائنا في الخارج يوم الإثنين الموافق 2023/1/23 بإجمالي عدد 41 ألف طالب/ طالبة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وجاري العمل على الإنتهاء من أعمال التقدير ورصد التقديرات تمهيدًا لإعلان النتيجة.

مواقف وطرائف في امتحانات نصف العام

مواقف وطرائف في امتحانات نصف العام

مواقف وطرائف في امتحانات نصف العام

مواقف وطرائف في امتحانات نصف العام

مواقف وطرائف في امتحانات نصف العام

مواقف وطرائف في امتحانات نصف العام

مواقف وطرائف في امتحانات نصف العام

مواقف وطرائف في امتحانات نصف العام

مواقف وطرائف في امتحانات نصف العام

مواقف وطرائف في امتحانات نصف العام