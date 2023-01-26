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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي علي تستضيف المخرج محمد فاضل في برنامج أسرار النجوم .. اليوم

محمد فاضل
محمد فاضل

تستضيف الاعلامية إنجي علي، في برنامج اسرار النجوم على محطة وراديو نجوم FM 100.6 المخرج الكبير محمد فاضل من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة العاشرة مساءً.

برنامج اسرار النجوم من اعداد مروة حريم ويتحدث المخرج الكبير عن اهم محطاته الفنيه كأحدى أعمده الاخراج التلفزيوني فى مصر والوطن العربى المخرج الكبير محمد فاضل ، من مواليد عروس البحر الابيض المتوسط الإسكندرية في 22 يونيو 1938. 

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تخرج في كلية (الزراعة) وهي الكلية التي أشتهرت بدراسة العديد من الفنانين بها مثل: عادل إمام، صلاح السعدني، محمود عبدالعزيز، محسنة توفيق المنتصر بالله في المرحلة الثانوية كون فاضل فرقة مسرحية مع مجموعة من زملائه وكانوا يعرضون أعمالهم في الملاجئ. كان أول أعماله الدرامية المسلسل الشهير القاهرة والناس 1972 والذى لاقي نجاحاً كبيراً عند عرضه.  

 

كون ثنائياً فنياً مع المؤلف  أسامة أنور عكاشة فقدما معاً عدة مسلسلات منها:  أبنائي الأعزاء شكرا  1979،  وقال البحر 1982،  أبو العلا البشري بجزئيه 1985- 1996،  عصفور النار 1987،  الراية البيضا 1988،  أنا وأنت وبابا في المشمش 1989، النوة 1991.

 

لم يقتصر عمل محمد فاضل على التليفزيون فحسب بل إمتد إلى السينما أيضاً فقدم عدة أفلام منها:  شقة في وسط البلد 1975، حب في الزنزانه 1983، ناصر 56 1996، كوكب الشرق 1999. ئكه الهلالى 2006 لدواعى امنيه 2002 أدهم وزينات وأخواته البنات 2003 الجدير بالذكر ان اخر أعمال المخرج الكبير محمد فاضل هو مسلسل الضاحك الباكى بطوله الفنان عمرو عبدالجليل.

انجي علي الإعلامية إنجى على محمد فاضل أسرار النجوم برنامج اسرار النجوم الاسكندرية

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