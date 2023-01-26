القبض على 482 شخصا| القوات المسلحة الجزائرية تصدر بيانا مهما

نجحت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع في القبض علي 482 شخصا بين مهربين ومهاجرين في عمليات منفصلة بعدد من المناطق بالبلاد.



وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، ان وحداتها اوقفت 247 مهربا وصودر منهم 20 مركبة و150 مولدا كهربائيا و78 مطرقة ضغط و5 أجهزة كشف عن المعادن و 10 أطنان من خليط الحجارة والذهب الخام، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.



من جانب اخر أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري 235 مهاجرا غير شرعي بمناطق مختلفة من الجزائر.



على صعيد آخر قبضت وحدات من الجيش في عمليات منفصلة بالجزائر على 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

