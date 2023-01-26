أوتوبيس في السينما | مفاجأة أبطال فيلم المطاريد للجمهور .. شاهد

احتفل أبطال فيلم المطاريد بانطلاقه اليوم مع الجمهور في السينما، وفاجأوهم بمجموعة من الهدايا الخاصة بالفيلم وسط حضور كبير من الناس لالتقاط صور معهم.

أطلقت شركات جي كرييشنز، سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية، نيو سينشري، فيلم سكوير وأوسكار فيلم المطاريد بجميع دور العرض السينمائية.



على غرار ما يحدث مع فرق كرة القدم، ومع إطلاق الفيلم في جميع دور العرض، سينتقل أعضاء فريق المطاريد (أبطال الفيلم) إلى دور العرض السينمائية في جولات منظمة، بواسطة حافلة كبيرة، لكي يكونوا وسط الجمهور من أجل التفاعل الحقيقي معهم.



وتدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ليجد نفسه متورطاً مع هذا النادي في العديد من المشاكل. والفيلم من إخراج ياسر سامي وتأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار.



ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم وإياد نصّار وتارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

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