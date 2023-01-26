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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام الريال في كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو وريا لمدريد
أتلتيكو وريا لمدريد

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

تشكيل أتلتيكو مدريد

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: يانيك أوبلاك

خط الدفاع: ناهويل مولينا - ستيفان سافيتش - ماريو هيرموسو - رينيلدو ماندافا

خط الوسط: كوكي - رودريجو دي بول - توماس ليمار - أنطوان جريزمان

خط الهجوم: أنخيل كوريا - ألفارو موراتا.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا – توني كروس – لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما

وتم استبعاد النمساوي ديفيد ألابا من قائمة ريال مدريد بسبب عدم شعوره بالراحة عقب عودته من الإصابة.

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد.

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