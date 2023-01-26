مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث إنقلاب تروسيكل بالبحيرة

لقي شاب مصرعه فيما أصيب 7 أشخاص آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل بترعة صلاح العبد في وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلوا جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب تروسيكل في ترعة بالبحيرة

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل بترعة صلاح العبد التابعة لدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 7 آخرين وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

أسماء ضحايا حادث انقلاب التروسيكل

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين وفاة « طه.م.ح»، 20 سنة ، مقيم أشمون بالمنوفية، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام وحرر محضر بالواقعة.

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من « محمد.ا.ع»، 22 سنة، «نبيه.م.ن»، 22 سنة، « أحمد.ا.م»، 22 سنة، « خالد.و.أ »، 21 سنة، « جمعة. ن.ج »، 26 سنة، « راضى.و.أ »، 26 سنة، « مصطفى.م.ع »، 21 سنة، جميعهم مقيمي مدينة المنصورة ومصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.