معجزة.. كيف أنقذ صيدلي طفلا من الموت| فيديو جراف

صيدلي ماهر .. سرعة البديهة ومعرفته بالإسعافات الأولية، كانت سببا في إنقاذ طبيب صيدلي طفلا لا يتجاوز عمره 4 أعوام من الموت، ليعيده إلى حضن أمه التي ظنت أنها تحمل ابنها دون أمل في إنقاذه.



صيدلي ينقذ طفلا من الموت



وثق مقطع فيديو لا يتجاوز مدته دقيقة ونصف، يحبس الأنفاس، لحظة إنقاذ الطبيب الصيدلي الطفل من الموت.



ظهر الابن فاقد الوعي تماما، بمجرد أن عرضته عليهم لمحاولة مساعدتها أو إنقاذه، أسرع طبيب صيدلي شجاع بحمله عنها، مطبقا الإسعافات الأولية.

ولمتابعة المزيد حول إنقاذ طفل من الموت على يد طبب صيدلي ماهر .. تابع الفيديو جراف التالي: