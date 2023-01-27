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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

معجزة.. كيف أنقذ صيدلي طفلا من الموت| فيديو جراف

صيدلي ينقذ طفلا من
صيدلي ينقذ طفلا من الموت

 صيدلي ماهر .. سرعة البديهة ومعرفته بالإسعافات الأولية، كانت سببا في إنقاذ طبيب صيدلي طفلا لا يتجاوز عمره 4 أعوام من الموت، ليعيده إلى حضن أمه التي ظنت أنها تحمل ابنها دون أمل في إنقاذه.

 

فيديو يحبس الأنفاس.. صيدلي مصري ينقذ طفلا من الموت في ثوان| شاهد


 صيدلي ينقذ طفلا من الموت


وثق مقطع فيديو لا يتجاوز مدته دقيقة ونصف، يحبس الأنفاس، لحظة إنقاذ الطبيب الصيدلي الطفل من الموت.


ظهر الابن فاقد الوعي تماما، بمجرد أن عرضته عليهم لمحاولة مساعدتها أو إنقاذه، أسرع طبيب صيدلي شجاع بحمله عنها، مطبقا الإسعافات الأولية.

ولمتابعة المزيد حول إنقاذ طفل من الموت على يد طبب صيدلي ماهر .. تابع الفيديو جراف التالي:

صيدلي الاسعافات الاولية إنقاذ طبيب صيدلي طفل عمره 4 أعوام حضن أمه

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