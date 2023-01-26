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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من رابطة العالم الإسلامي بشأن أحداث جنين

ارشيفي
ارشيفي

أصدرت رابطة العالم الإسلامي، بيانا ادانت فيه اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين العزيزة، في انتهاكٍ خطرٍ لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وبحسب بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، قصد ندَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بالاعتداء السافر ضد جنين الذي تسبَّب في خسائر جسيمة في الأرواح.

وشدد علي أهمية العمل على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كلِّ الممارسات التي تقوِّض فرص الحل في المناطق المحتلة، مجدِّداً التأكيد على موقف رابطة العالم الإسلامي الراسخ إلى جانب الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى حل قضيته المصيرية، التي تعدُّ في طليعة القضايا الدولية الملحَّة والمؤلمة.

وحث الدكتور العيسى المجتمع الدولي إلى التدخل السريع؛ لمنع أي تصعيد خطر يفضي إلى تداعي حل القضية، ومواصلة العُنف الذي تدفع ثمنه الدماء البريئة، ويعود بجهود السلام للوراء.

وتقدَّم فضيلة الدكتور محمد العيسى، بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، ولحكومة وشعب فلسطين، سائلًا المولى  أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ فلسطين وشعبها من كلِّ سوءٍ.

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