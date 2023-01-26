الإمارات والصين وفرنسا يطالبون بعقد جلسة طارئة بمجلس الأمن حول مجزرة جنين

دعت دولة الإمارات، والصين، وفرنسا، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي، إلى عقد اجتماع طارئ غدا، لبحث التطورات الأخيرة في مخيم جنين للاجئين.

وقالت بعثة الإمارات إلى الأمم المتحدة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “دعت دولة الإمارات والصين وفرنسا مجلس الأمن إلى عقد اجتماع طارئ مغلق يوم غدٍ، حول التطورات الأخيرة في جنين. كما طلبت دولة الإمارات الاستماع إلى تقييم السيد تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة، في هذا الصدد”.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، على خلفية قتل القوات الإسرائيلية 10 فلسطينيين خلال اقتحام مخيم جنين للاجئين صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان إن "التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائماً اعتباراً من الآن".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.