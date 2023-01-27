نشرة المرأة والصحة.. ياسمين الخطيب: امرأة يحتاجها الرجل ..والفرق بين النسكافيه المغشوش والأصلي.. وهيئة الدواء تحذر من استخدام المضادات الحيوية

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي

كوني امرأة يحتاجها الرجل .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بظهور جريء

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب صورة لها علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي أثارت جدلا كبيرا .

ظهرت بإطلالة جريئة بفستان قصير جدا واكمام طويلة بالقماش اللامع.

أثار خبر النسكافيه المخلوط ببودرة بلاط بعد القبض على صاحب مصنع يغش الكثير من المنتجات والمشروبات.

وقد قام البعض باختبار لكشف النسكافيه المغشوش من السليم من خلال اكياس قديمة وأكياس أخري تم شراؤها بإنتاج جديد.

ونشرت فتاة تجربة لكشف النسكافية المغشوش وكتبت “ كان عندي كيس النسكافيه

بيان عاجل .. هيئة الدواء تحذر من استخدام المضادات الحيوية لهذه الأسباب

نشرت هي هيئة الدواء المصرية علي الصفحة الرسمية بالفيسبوك عن استخدام المضادات الحيوية.

وقالت هيئة الدواء أن المضادات الحيوية هي أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا أو إيقاف نموها​

وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط. ​