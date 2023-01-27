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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة نبيه يحسم نجم الزمالك مع الفريق

صدى البلد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن أسامة نبيه المدير الفني للزمالك سيحسم  مصير السنغالي إبراهيما نداي من الاستمرار من عدمه مع الفارس الأبيض خلال الفترة الحالية.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" تتجه النية داخل نادي الزمالك إلى رحيل إبراهيما نداي على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الجاري ألا أن النادي ينتظر الموقف النهائي لأسامة نبيه قبل تسويق اللاعب".

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وتابع:"يعانى إبراهيما نداي من إصابة عضلية أبعدته عن الأبيض منذ بداية الموسم قبل أن يتعافى منها ويشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي".

الزمالك إسلام صادق اسامه نبيه الحالة الصحية نادي الزمالك

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