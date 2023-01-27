إعلامي يعلن عن قرب رحيل مهاجم الزمالك والانضمام للبنك الأهلي

أكد الإعلامي إسلام صادق أن حسام أشرف مهاجم الزمالك الشاب اقترب من الانضمام للبنك الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" يرغب الزمالك في التعاقد مع ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الابيض في ظل العجز الذي يعاني منه الأبيض في ذلك المركز".

وتابع:"عرض مسؤولو الزمالك خلال الساعات الماضية دخول حسام أشرف ضمن الصفقة من أجل حسمها بشكل نهائي خلال الفترة الحالية، إذ أبدى البنك الأهلي ترحيبه برحيل اللاعب إلا أن إدارة النادي طلبت من مسؤولي الزمالك الانتظار حتى حسم التعاقد مع مهاجم قبل الموافقة رسميا على رحيل اللاعب".