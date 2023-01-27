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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة.. صافيناز تلفت الأنظار على شاطيء البحر

صافيناز
صافيناز

شاركت الراقصة الاستعراضية صافيناز متابعيها صورة جديدة عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت صافيناز خلال الصورة وهي تقضى اجازتها علي شاطئ البحر في مدينة شرم الشيخ، بإطلالة جريئة، نالت إعجاب متابعيها.


يذكر أن آخر أعمال صافيناز، المُشاركة في بطولة فيلم "أنت حبيبي وبس"، مع محمود الليثي، بوسي، سعد الصغير، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول "زيكو" الذي يسعى لتنفيذ وصية جده، في سبيل الحصول على الميراث.


كانت أحدث أعمال صافيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.


وشاركت في فيلم "أمان يا صاحبي"، بطولة سعد الصغير، ومحمود الليثي، ونرمين ماهر، وعلاء مرسي، وشيماء سيف، وبدرية طلبة، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج هاني حمدي. 

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اطلاله جريئه شرم الشيخ تلفت الانظار أنت حبيبي وبس الراقصة صافيناز

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