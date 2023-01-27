منذ 54 سنة.. طلاب وأساتذة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة عين شمس زمان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة ترجع لعام 1969بجوار مبني كلية الآداب بجامعة عين شمس .

وكتب ناشر الصورة تعليقا قال فيه: “جامعة عين شمس زمان ..طلاب وأساتذة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1969.

طلاب واساتذة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1969.

وفي حالة من البهجة قام عدد كبير من الطلاب بكتابة التعليقات على المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وجاءت نص تعليقات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كالتالي:

حاجه من ريحة زمان

ايه الجمال ده

حكاية قصر الزعفران الموجود في جامعة عين شمس



تشهد جامعة عين شمس وجود قصرا تاريخيا في حرمها منذ سنوات طويلة ، ومازال بعض الطلاب لا يعرفون تاريخ هذا القصر و حكايته ، ولهذا قرر موقع صدى البلد إلقاء الضوء على هذا القصر التاريخي .

تم إنشاء هذا القصر عام ١٨٧٠ وتحديدا في عصر الخديوي إسماعيل في حي العباسية ، و في عام ١٨٧٢ أهدى الخديوي القصر لوالدته المريضة خوشيار هانم لتقيم فيه خلال فترة الاستشفاء من مرض العضال الذي أصابها ، حيث نصحها الأطباء بالهواء النقي.



وقد أمر الخديوي إسماعيل بنقش الأحرف الأولى من اسمه على مدخل القصر ، وشكل تاجه الخاص على بوابة القصر الحديدية ومداخل القاعات والغرف، كما أمر وقتها بزراعة حديقة حول القصر كانت بكاملها تضم نبات الزعفران ذي الرائحة الزكية ، لهذا سمى بقصر الزعفران.

وقد بنى قصر الزعفراني على الطراز الأوروبي فهو تحفة معمارية تجسد جمال المنظر ودقة البناء، ويشبه قصر فرساي الشهير في فرنسا ، فهو يجمع بين طرازين هما الطراز القوطي وطراز الباروك، وهما من أهم الطرز المعمارية التي كانت تستعمل في كثير من قصور القرن التاسع عشر.

إذا كنت ترغب في زيارة القصر، فحينما تقف أمامه تجد المدخل الرئيسي للقصر يأخذ شكل البائكة بعقود نصف دائرية تعلوه شرفة كبيرة ، كما ويمكن للزائر الصعود إلى المدخل إما مترجلا عن طريق السلالم الرخامية التي تتوسطه، أو داخل عربة، حيث توجد على جانبي المدخل ممرات منحدرة خصصت لصعود العربات عليها.