عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منذ 54 سنة.. طلاب وأساتذة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة عين شمس زمان

طلاب واساتذة قسم
طلاب واساتذة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة عين شمس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة ترجع لعام 1969بجوار مبني كلية الآداب  بجامعة عين شمس .

 

وكتب ناشر الصورة تعليقا قال فيه: “جامعة عين شمس زمان ..طلاب وأساتذة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1969.

طلاب واساتذة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1969.

وفي حالة من البهجة قام عدد كبير من الطلاب بكتابة التعليقات على المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وجاءت نص تعليقات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كالتالي:

حاجه من ريحة زمان 

ايه الجمال ده 

حكاية قصر الزعفران الموجود في جامعة عين شمس
 

تشهد جامعة عين شمس وجود قصرا تاريخيا في حرمها منذ سنوات طويلة ، ومازال بعض الطلاب لا يعرفون تاريخ هذا القصر و حكايته ، ولهذا قرر موقع صدى البلد إلقاء الضوء على هذا القصر التاريخي .

تم إنشاء هذا القصر عام ١٨٧٠ وتحديدا في عصر الخديوي إسماعيل في حي العباسية ، و في عام ١٨٧٢ أهدى الخديوي القصر لوالدته المريضة خوشيار هانم لتقيم فيه خلال فترة الاستشفاء من مرض العضال الذي أصابها ، حيث نصحها الأطباء بالهواء النقي.


وقد أمر الخديوي إسماعيل بنقش الأحرف الأولى من اسمه على مدخل القصر ، وشكل تاجه الخاص على بوابة القصر الحديدية ومداخل القاعات والغرف، كما أمر وقتها بزراعة حديقة حول القصر كانت بكاملها تضم نبات الزعفران ذي الرائحة الزكية ، لهذا سمى بقصر الزعفران.

وقد بنى قصر الزعفراني على الطراز الأوروبي فهو تحفة معمارية تجسد جمال المنظر ودقة البناء، ويشبه قصر فرساي الشهير في فرنسا ، فهو يجمع بين طرازين هما الطراز القوطي وطراز الباروك، وهما من أهم الطرز المعمارية التي كانت تستعمل في كثير من قصور القرن التاسع عشر.

إذا كنت ترغب في زيارة القصر، فحينما تقف أمامه تجد المدخل الرئيسي للقصر يأخذ شكل البائكة بعقود نصف دائرية تعلوه شرفة كبيرة ، كما ويمكن للزائر الصعود إلى المدخل إما مترجلا عن طريق السلالم الرخامية التي تتوسطه، أو داخل عربة، حيث توجد على جانبي المدخل ممرات منحدرة خصصت لصعود العربات عليها.

 

جامعة عين شمس حكاية قصر الزعفران قصر الزعفران رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن عودة فيريرا للزمالك ..أزمة صحية للخطيب.. كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

الدولار هينزل 5 جنيهات خلال هذا التوقيت.. ومفاجأة في سعره اليوم بالبنوك

5 علامات بكيس النسكافيه المغشوش ببودرة البلاط

بشرى لعشاق الأهلي.. تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك

اتظلمت..منى فاروق تكشف لأول مرة مفاجأة صادمة عن أزمة فيديوهاتها

عيار 21 يتراجع 200 جنيه الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بمصر

الزمالك يحسم صفقة سوبر .. طارق السيد يكشف التفاصيل | شاهد

تعليق أسامة نبيه عن عودة فيريرا لنادي الزمالك.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

منذ 54 سنة.. طلاب وأساتذة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة عين شمس زمان

7 كلمات تفتح لك أبواب رحمة الله وخزائن مغفرته.. لا تفوتك

بملابس ملفتة.. زوجة أحمد السقا تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

رد ناري من مرتضى منصور على هجوم حسين لبيب

سعر الذهب عيار 21 في البحرين اليوم الجمعة 27-1-2023

كان هيتم 65 عاما.. فيدرا تحيي ذكرى ميلاد الراحل هشام سليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب وفاة الداعية السعودي عبدالله بانعمة.. أعراض صادمة

هترجعها لطبيعتها.. 7 أطعمة تعالج تلف الأعصاب

مبتعرفش تواجه.. 4 أبراج تجنبها في المواقف

بدل حياة الملايين وهو مشلول.. وفاة الداعية السعودي عبدالله بانعمة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

معجزة.. كيف أنقذ صيدلي طفلا من الموت| فيديو جراف

4 ألقاب .. ماذا قال لاعبو لاعبو الزمالك عن رحيل فيريرا/ فيديو جراف

119 مليار دولار.. من هو الهندي جوتام أداني خامس أغنى رجل بالعالم/ فيديو جراف

عودة فتوح وجمعة.. مفاجآت أسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وفيوتشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ