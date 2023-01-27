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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 3 محاضر تموينية لمخابز مخالفة في الدقهلية

صوره من الحملات
صوره من الحملات

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين عدة حملات تموينية على المخابز ومدى جودة الخبز المعروض للمواطنين.

الحملات بإشراف محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، وضمت سامى إبراهيم، أيمن الحنفى، إيهاب رجب ومجدى حموده من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية.

وأسفرت عن تحرير ٣ محاضر تصرف في إجمالى ١٠٥ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام بما يعادل  ٥.٢٥ طن، كما تم تحرير ٢٣ محضر نقص وزن بمقدار من ٧ : ٢٣ جرام، ١٢ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

كما تم تحرير ٤ محاضر عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية ومحضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتستمر الحملات التموينية لتحقيق أقصى درجات الرقابة والتفتيش على المخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط المخالفين.

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