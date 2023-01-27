لو شكلها بيدايقك.. تعرف على أسباب وطرق فعالة لعلاج دوالي الساقين

دوالي الساقين

تعتبر دوالي الساقين هي شعيرات دمويه، قد تؤثر على الشكل الجمالي، ولكنها تسبب بعض المتاعب والأعراض كحدوث آلام وتعب وبعض المضاعفات كالتجلطات والتورم والتقرحات في الحالات الشديدة.

أسباب دوالي الساقين وطرق علاجها





وقال الدكتور إسلام أبوالخير استشاري الأمراض الجلدية بمستشفي الطلبة جامعة القاهرة، أنه تظهر دوالي الساقين عندما تضعف صمامات الأوردة المسئولة عن ضخ الدم ورجوعه لأعلى في اتجاه واحد، مما يؤدي إلى تجمع وتراكم الدم في أوردة الساقين فتبدأ الأوردة مع زيادة الضغط المستمر في التمدد والاحتقان لنراها ظاهره علي سطح الجلد.

وتابع ابوالخير في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن اكثر من يصاب بدوالي الساقين من لديهم عامل وراثي بشكل أكبر، كما يسبب ظهورها الوقوف أو الجلوس لفترات طويله وقلة الحركه. مع بعض العوامل الأخري كالتقدم في السن، اضطراب الهرمونات، الحمل، التعرض للشمس لفترات طويله والاصابات.

وأشار ابوالخير، إلى أن اهم طرق علاج دوالي الساقين، هي بإتباع تعليمات مفيده لتجنب ظهور المزيد من الدوالي، ومن أبرزها :

- ممارسة الرياضه.

- ‏رفع الرجلين لأعلي.

- ‏اذا كنت تجلس لفترات طويله في العمل يجب النهوض والحركه لبعض الوقت كل نص ساعه.

- ‏اذا كنت تقف لفترات طويله قلتاخذ بعض الراحه كل نص ساعه.

- ‏تجنب الاستحمام بماء ساخن لفترات طويله.

- ارتداء الشرابات الضاغطه التي تمارس الضغط علي الأورده للمساعدة في ضخ الدم في اتجاه القلب مما يساعد في تقليل الاحتقان والتورم ومنع حصول المضاعفات.

اسباب دوالي الساقين وطرق علاجها

_ الليزر:

وأكد ابوالخير، أنه يعالج أطباء الجلدية والليزر دوالي الساقين باستخدام الليزر الذي يقوم بتدمير الأورده الصغيره دون التأثير علي سطح الجلد.

وقد تحتاج الدوالي إلي متوسط ٣ جلسات بمعدل جلسه كل شهر، وأشهر أنواع الليزر المستخدمه لعلاج الدوالي هو الياج ليزر (ND-YAG)، ويستخدم الليزر في المراحل الأولي من الدوالي التي تكون في شكل شعيرات دمويه وأورده دقيقه بالساقين، ويعالج الليزر أيضا الشعيرات الدمويه بالوجه أو حول العين.

يعتبر إجراء الليزر إجراء بسيط حيث يمكن أن تمارس العمل في اليوم التالي مباشره دون الحاجه الي راحة بالمنزل.

وهناك تقنية الليزر التداخلي عن طريق فتحة في سطح الجلد وادخال الفايبر الخاص بالليزر داخل الأورده مباشرة لعلاج الدوالي.

- حقن الدوالي (sclertherapy):

وأوضح ابوالخير، أنه يمكن علاج دوالي الشاقين عن طريق حقن بعض المواد الكيميائية في الأورده مما يؤدي الي حدوث التصاق بجدار الدوالي.

- التدخل الجراحي:

وأستطرد ابوالخير، أنه قد يستلزم علاج دوالي الساقين الي أجراء الجراحه مع أطباء جراحة الأوعيه الدموية في بعض الحالات المتقدمه والدرجات الشديده من الدوالي.

ويتم دائما تطوير التقنيات الخاصه بعلاج دوالي الساقين لإختيار الطريقه الأمن والأقل خطوره للحصول علي أفضل نتيجه، كما يلزم اختيار الاجراء المناسب لكل حاله علي حده وكلما زادت خبره الممارس الطبي يتم الحصول علي أفضل النتائج.