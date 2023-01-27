عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طفل بسبب تسرب غاز في بني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقي طفل يبلغ من العمر 13 عامًا مصرعه، متأثرًا بإصابته بإختناق على إثر تسريب غاز منزلي اثناء إستحمامه بمنزل أسرته بمدينة ببا، جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته إلى مستشفى ببا المركزي.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بإستقبال مستشفى ببا المركزي لجثة طفل لقي مصرعه تأثرًا بإصابته بإختناق على إثر تسريب غاز منزلي.

 

محافظ بني سويف يعاين مسارا مقترحا لإنشاء كوبري أعلى مزلقان الشاملة

محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى "محمد س.م.خ" 13 عامًا، توفي إثر إصابته بإختناق على إثر تسريب غاز منزلي اثناء إستحمامه بمنزل أسرته بمدينة ببا، وحاولت أسرته إنقاذه إلا أنه وصل للمستشفى جثة هامدة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لإستصدار تصريح الدفن، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

وكانت محافظة بني سويف، شهدت، أول أمس، حادث وفاة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة "أب وطفليه" وأصيبت الأم بهبوط حاد وفقدان للوعي، إثر تسريب غاز منزلي بقرية "أفوة" التابعة لمركز الواسطى، شمال المحافظة.

جامعة بنى سويف وزير الداخلية الداخلية المستشفى محافظ بني سويف جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

يقيد محليا وأفريقيا.. الزمالك يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

فعل وقح.. تعليق روسي شديد اللهجة على حرق المصحف الشريف

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يعاين مسارا مقترحا لإنشاء كوبري أعلى مزلقان الشاملة

ترشيحاتنا

سعر الدولار سينخفض في تلك الحالة.. خبير اقتصادي يوضح| فيديو

يجبرون المسلمين الدفاع عن القرآن.. رئيس الشيشان يعلق على حادث حرق المصحف

مفتى القدس: همنا الأول الدفاع عن فلسطين وليس نشر التطرف

تقارير: إيران أعدمت أكثر من 50 شخصا خلال شهر

بعد سقوط قبة سيدي الأربعين.. ما هي قصتها ولماذا اختلفت الأقاويل حولها؟

احترس.. أمراض خطيرة تهدد المصابين بالسكري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوال فلوس.. فيديو لسيدة تجمع مبلغا كبيرا من التسول في الشوارع

احترس.. أمراض خطيرة تهدد المصابين بالسكري

بفستان مجسم.. خطيبة حسن شاكوش تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في حفل خطوبتهما

منع السجائر الإلكترونية يثير الجدل .. اكتشف أضرارها

فيديو

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

لا تؤذيني في ابنتي ولا تقهرها.. وصية اب لزوج ابنته في زفافها تبكي القلوب

هتخليك تاخد كيماوي.. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ