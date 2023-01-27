مصرع طفل بسبب تسرب غاز في بني سويف

لقي طفل يبلغ من العمر 13 عامًا مصرعه، متأثرًا بإصابته بإختناق على إثر تسريب غاز منزلي اثناء إستحمامه بمنزل أسرته بمدينة ببا، جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته إلى مستشفى ببا المركزي.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بإستقبال مستشفى ببا المركزي لجثة طفل لقي مصرعه تأثرًا بإصابته بإختناق على إثر تسريب غاز منزلي.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى "محمد س.م.خ" 13 عامًا، توفي إثر إصابته بإختناق على إثر تسريب غاز منزلي اثناء إستحمامه بمنزل أسرته بمدينة ببا، وحاولت أسرته إنقاذه إلا أنه وصل للمستشفى جثة هامدة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لإستصدار تصريح الدفن، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

وكانت محافظة بني سويف، شهدت، أول أمس، حادث وفاة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة "أب وطفليه" وأصيبت الأم بهبوط حاد وفقدان للوعي، إثر تسريب غاز منزلي بقرية "أفوة" التابعة لمركز الواسطى، شمال المحافظة.