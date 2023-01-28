رسميا.. أسوان يضم ثنائي الأهلي

نجحت لجنة الكرة بنادى أسوان الرياضى فى المفاوضات والإتفاق مع قطاع الكرة بالنادى الأهلى ،والذى وافق على إعارة لمدة 6 أشهر والإنضمام لنادى أسوان لكل من اللاعب أحمد أشرف فى مركز وسط الملعب مواليد 2001 .

واللاعب محمد حمدى ميسى جناح وسط مهاجم مواليد 2003 ،فى إطار خطة تدعيمات فريق الكرة الأول وتلبية إحتياجات المدير الفنى خلال فترة الإنتقالات الشتوية يناير 2023 .



وستواصل لجنة الكرة والتعاقدات جهودها لتدعيم الفريق حتى غلق باب القيد بنهاية شهر يناير ،فى ظل دعم ومساندة مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لمسيرة فريق الكرة الأول بالدورى الممتاز موسم 2022 / 2023 .