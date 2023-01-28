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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من السعودية بشأن مقتل أحد مواطنيها في أمريكا

رودجرز والغريبي
رودجرز والغريبي

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة اليوم السبت، بيانًا عاجلاً بعد حادثة الطعن التي تعرض لها للمبتعث السعودي الوليد الغريبي في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

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وقالت السفارة في بيانها: "تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الامريكية ببالغ الحزن والاسى ومنذ اليوم الاول وبالتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة في نيويورك ملابسات مقتل المواطن الوليد عبدالله الغريبي رحمه الله في مدينة فلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث تبين ان الفقيد قتل على يد مواطنة أمريكية تسكن في أحد الطوابق العلوية للمنزل الذي يسكن فيه المواطن".

وأضاف بيان السفارة السعودية : "تم القبض على المتهمة وهي قيد التحقيقات حاليًا، ونثمن ما تم من تعاون معنا من قبل السلطات الأمنية الامريكية في مدينة فلادلفيا منذ وقوع هذا الحادث المؤسف، كما استكملت السفارة كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات المعنية الأمريكية لنقل جثمان الفقيد رحمة الله إلى المملكة".

وتابع البيان: "قامت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز بالتواصل مع ذوي الفقيد لتقديم خالص التعازي والعون الكامل لهم في هذا الظرف المؤلم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان".

تفاصيل الحادث

وفي وقت سابق، أعلنت مدينة فيلادلفيا القبض على امرأة من جورجيا على خلفية حادثة الطعن المميتة للمبتعث السعودي الوليد الغريبي، مشيرةً إلى إن نيكول ماري رودجرز، البالغة من العمر 19 عاماً والمتحدرة من مدينة من كولومبوس بولاية جورجيا، محتجزة الآن لديهم.

مقتل شاب سعودي في أمريكا .. ماذا حدث؟

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ووجهت إليها تهمة القتل العمد والسرقة والسطو وتهما أخرى ذات صلة، وفقًا لشبكة "آيه.بي.سي نيوز" الأمريكية.

ولم تذكر الشرطة سبب طعن رودجرز للمبتعث السعودي، أو ما إذا كانت تعرف الضحية.

ووقعت الجريمة يوم الاثنين في حوالي الساعة 11:50 صباحاً داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون.

وقالت الشرطة إن الضباط عثروا على الشاب الذي يبلغ من العمر 25 عاماً مصابًا بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث. وأعلن مقتل الغريبي في مكان الحادث.

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