اقتصاد السعودية.. وزير الشؤون البلدية والإسكان يشهد توقيع عقد مشروع «نبض الخبر»

شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، وقيع عقد المشروع الاستثماري "نبض الخبر"، أمس، مع شركة المهيدب، وذلك على هامش ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" المقام بالرياض، وفق ما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

ويهدف المشروع الذي وقعه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير إلى تطوير مركز ثقافي نوعي متكامل بوسط محافظة الخبر، وتعزيز مكانة المحافظة ويدعم ملف ترشيحها ضمن أفضل 100 مدينة بالعالم، وإبراز مكانتها على الخارطة السياحية والثقافية والترفيهية بالمملكة ودول الخليج العربي، ورفع جودة الحياة في المنطقة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مفهوم التنمية المستدامة، ويعد أول مشروع استثماري بالتعاون بين وزارة الشئون البلدية والقروية والاسكان ووزارة الثقافة وهيئة تطوير المنطقة الشرقية .

وأوضح المهندس الجبير أن هذا المشروع يعد امتداداً للمشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص وبمبادرة وطنية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الثقافة لتعزيز البعد الثقافي المتنوع للمنطقة، وبناء وجهة فنية وتراثية منفتحة على الأنشطة الثقافية المتنوعة والتي سيكون لها أثرا إيجابيا على نوعية الحياة لسكان محافظة الخبر وزوار المنطقة الشرقية، وبطريقة تساهم في وضع محافظة الخبر كوجهة مستهدفة على خريطة السياحة السعودية.

وأشار إلى أن المشروع يُقدم عدة أنشطة ثقافية مختلفة بالشراكة مع الهيئات الثقافية الخمس بوزارة الثقافة، كهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة الموسيقى وهيئة التراث، إضافةً إلى مساهمة المشروع في خلق فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة، ودعم ملف ترشيح مدينة الخبر لتكون ضمن أفضل 100 مدينة عالمياً بجودة الحياة.