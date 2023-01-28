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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالجلد الأسود.. هدي الإتربي تخطف الأنظار بجمالها

هدى الاتربي
هدى الاتربي

خطفت الفنانة هدي الإتربي أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها ، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت هدي الإتربي، في إطلالتها، مرتدية بدلة جلد باللون الأسود، مع نظارة شمس وميك أب ناعم ابرز جمال ملامحها.

 


على جانب آخر، انتهت هدى الأتربي من تصوير فيلم "شمس" من تأليف طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي، إخراج معوض إسماعيل، بطولة عمرو عبدالجليل وخالد الصاوي ومحمود عبدالمغني، غيرهم.

 

الفيلم هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائيا، مأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي، تم تصوير أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت، ويتم التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و6 أكتوبر.

 

يشار إلى أن أحدث أعمال هدى الإتربي كان فيلم "ماما حامل"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٢٧_٢٠٣٩٥٦
أحدث ظهور هدي الاتربي فيلم ماما حامل اللون الاسود تخطف الأنظار رواية شمس امبابة

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