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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطاقة الذرية تدرب مهندسين من زيمبابوي بأنشاص

صدى البلد

صرح  الدكتور عمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية بأنه في إطار مشروع التعاون الثلاثى بين مصر ودولة زيمبابوى والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم مصر المساعدة الفنية لدولة زيمبابوى فى مجال الأجهزة النووية والتطبيقات الصناعية للنظائر المشعة وذلك من خلال إرسال خبراء مصريين الى دولة زيمبابوى وتدريب عدد من المهندسين من زيمبابوى فى مصر. 

 وقامت الهيئة خلال الفترة الماضية بتدريب اربعة متدربين من دولة زيمبابوي بمعامل قسم الهندسة والأجهزة العلمية بمركز البحوث النووية بأنشاص لمدة شهرين على تكنولوجيا الالكترونيات المتقدمة وتطبيقاتها في القياسات النووية وصيانة وتصميم أجهزة القياس النووية ومعايرتها وكذلك على التطبيقات السلمية للنظائر المشعة في الصناعات المختلفة مثل الصناعات البترولية والبتروكيماويات والسكر ومحطات معالجة المياه. 

وقد قام بالتدريب نخبة متميزة من أعضاء هيئه التدريس بقسم الهندسة والأجهزة العلمية، وتحت اشراف  الدكتور/ هانى كسبان رئيس القسم ويجدر الإشارة بأن قسم الهندسة والأجهزة العلمية هو أحد المدارس العلمية التي تذخر بها هيئة الطاقة الذرية ويعتبر مدرسة علمية متميزة في مجال الأجهزة العلمية والهندسية والالكترونيات المتخصصة في المجال النووي. 
ومن ناحية أخرى، صرح  الدكتور/ هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي والمشرف على مركز البحوث النووية بأنه في إطار بدء نشاط الأقسام العلمية مع العام الجديد، سيفتتح غداً الأحد اليوم العلمي لقسم الهندسة والأجهزة العلمية في سلسلة من الأيام العلمية والتي سيتم تنظيمها شهرياً بمركز البحوث النووية لعرض أهم الأنشطة وتبادل الخبرات بين أقسام الهيئة المختلفة. 
وقد صرح  الدكتور هانى كسبان رئيس قسم  الهندسة والاجهزة العلمية  بأن اليوم العلمي سيشمل عرض من  الدكتورة / ليلى فكري نائب رئيس الهيئة الأسبق والأستاذ المتفرغ بالقسم   عن  نشأة القسم منذ عام 1962 وأنشطته المختلفة خاصة في مجالات التعاون الدولي وتدريب الكوادر البشرية من الدول الأفريقية، كما سيتم تقديم بعض العروض الفنية عن أنشطة القسم وأهم الأبحاث العلمية من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.  
وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المستشار الإعلامي للهيئة بأن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع الدول الأفريقية في إطار مشروعات الأفراد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعما لدورها المحوري في هذا المجال .

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