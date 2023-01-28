جامعة أسيوط تتقدم 100 مستوى عالمياً فى تصنيف ويبوماتركس الأسباني

أعلنت الدكتورة مها كامل غانم القائم بأعمال رئيس جامعة اسيوط عن تلقيها تقريراً من الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الدولي يفيد بمواصلة الجامعة تحسين أرقامها المسجلة فى تصنيف ويبوماتركس الاسباني، والذى أعلن فى تقريره الاخير عن نجاح جامعة أسيوط فى زيادة عدد استشهادات جوجل سكولار حيث سجلت الجامعة عدد 359977 استشهاد بزيادة قدرها 73,362 خلال الست شهور الاخيرة لتحتل بذلك المركز الرابع بين أعلى الجامعات المصرية فى عدد الاستشهادات بعد جامعات القاهرة والمنصورة وعين شمس.



كما أوضح الدكتور عمر ممدوح شعبان انه وفقاً كذلك لتصنيف ويبوماتركس الاسباني فقد جاءت جامعة أسيوط فى المركز 723 عالميا بتقدم 100 مستوى عن العام السابق. ويرجع ذلك الى اهتمام ادارة الجامعة بتشجيع النشر الدولى وجهود السادة اعضاء هيئة التدريس فى نشر أبحاثهم على الباحث العلمى جوجل سكولر بمساعدة مركز شبكة المعلومات والوحدات التكنولوجيا بالكليات.