صحيفة إسبانية: أوكرانيا تطالب الحلفاء الدوليين بمنحها 24 طائرة مقاتلة

كشفت صحيفة "El País" الإسبانية عن أن نظام كييف يطالب بالحصول على 24 مقاتلة حربية من الدول الغربية، وذلك كجزء من المرحلة الأولى من شحنات الأسلحة الجديدة.



وذكرت الصحيفة الاسبانية ، اليوم السبت، نقلاً عن الممثل الرسمي لقيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، أن كتيبتان من الطائرات، 12 مقاتلة لكل منهما، ستكون حزمة جديدة من المساعدة العسكرية التي ينتظر الجيش الأوكراني الحصول عليها من حلفائه الدوليين.

وأضافت الصحيفة، سوف يتم إعطاء الأفضلية الرئيسية للطائرات الأمريكية "إف-16"، لكن هناك دراسة لتسليم عدد من طائرات "رافال" الفرنسية و"غريبنز" السويدية.



واعلن وفقًا للجيش الأوكراني، في حال تم استلام المعدات المطلوبة، فلن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية قريبًا من استخدام هذه الطائرات، حيث سيستغرق تدريب الطيارين ستة أشهر على الأقل.



وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تزويد بلاده بالطائرات، وذلك بعد إعلان دول غربية عن نيتها تزويد أوكرانيا بالدبابات.

أعلن المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، اليوم السبت، أن الأولوية بالنسبة لأوكرانيا هي الحصول على طائرة أمريكية من طراز إف 16.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني في تصريحات له اليوم، إن أوكرانيا تسعى للحصول على 24 طائرة مقاتلة حديثة من الحلفاء الغربيين.

وكررت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تأكيدها قبل قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، أن أوكرانيا ستحصل على دعم غير مشروط من الكتلة، وأن البلاد بحاجة إلى الانتصار على الهجمات الروسية للدفاع عن القيم الأوروبية، وفق ما ذكرت صحف أوروبية.

وقالت فون دير لاين، في خطاب لها اليوم، السبت، في حفل أقامه حزبها الديمقراطي المسيحي CDU في دوسلدورف بألمانيا: "نقف إلى جانب أوكرانيا دون أي تحفظات".

وذكرت أن أوكرانيا "تقاتل من أجل قيمنا المشتركة، وهي تقاتل من أجل احترام القانون الدولي ومبادئ الديمقراطية، ولهذا السبب يتعين على أوكرانيا أن تربح هذه الحرب".

وتخطط فون دير لاين وزملاؤها من مفوضي الاتحاد الأوروبي لعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في 3 فبراير.