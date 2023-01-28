بيان عاجل من كوريا الشمالية بعد تعهد أمريكا بإرسال دبابات إلى أوكرانيا

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية‭ ‬أن بيونج يانج نددت اليوم السبت بتعهدات الولايات المتحدة بإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، قائلة إن واشنطن "تتجاوز الخط الأحمر" لكسب الهيمنة عن طريق حرب بالوكالة.

وأدلت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بهذه التصريحات في بيان نقلته وكالة الأنباء قائلة إن كوريا الشمالية "ستقف في نفس الخندق" مع روسيا ضد الولايات المتحدة.

وقالت الولايات المتحدة قبل أيام إنها ستقدم لأوكرانيا 31 دبابة من دباباتها الأكثر تقدما بعد أن أصدرت ألمانيا إعلانا مماثلا. وقد ألغى هذا أحد المحظورات في الدعم الغربي لمعركة أوكرانيا ضد الغزو الروسي من خلال التعهد بأسلحة ذات غرض هجومي بشكل أساسي.

وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي في البيان "أعبر عن قلقي الشديد بشأن تصعيد الولايات المتحدة لوضع الحرب من خلال تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية للهجوم البري".

وأضافت أن الولايات المتحدة والدول الغربية "ليس لديها الحق ولا المبرر للافتراء على ممارسة الدول ذات السيادة لحق الدفاع عن النفس".

وبلغ التوتر بين الجانبين مستويات غير مسبوقة على مدى العام الماضي، وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها سترسل إلى أوكرانيا 31 دبابة متطورة من طراز إم1 أبرامز بقيمة 400 مليون دولار في غضون أشهر.

مفتاح إنهاء الصراع

قال الكرملين، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يملك مفتاح إنهاء الصراع في أوكرانيا عن طريق توجيه كييف، لكن واشنطن لا ترغب حتى الآن في استخدامه.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادة يومية إن "مفتاح نظام كييف بيد واشنطن إلى حد كبير".

وأضاف بيسكوف: "نرى الآن أن القائد الحالي للبيت الأبيض لا يريد استخدام هذا المفتاح. فهو على العكس من ذلك يختار مسار ضخ المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا".

وأعلنت أوكرانيا أنها بحاجة إلى 300 دبابة على الأقل، لمواجهة هجوم روسي محتمل "واسع النطاق" في الربيع، ووصفت الخطوة الغربية للتبرع بها بأنها ستشكل "نقطة تحول".