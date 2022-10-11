الخارجية الروسية: نقدر دعم كوريا الشمالية الثابت للعملية الخاصة في أوكرانيا

أعلن رئيس أول إدارة لشؤون آسيا في وزارة الخارجية الروسية جورجي زينوفييف، اليوم الثلاثاء أن موسكو تقدر بشدة دعم بيونج يانج لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا وانضمام أربع مناطق إلى روسيا.

وقال المسئول الروسي -في حفل بمناسبة الذكرى الـ74 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وبيونج يانج- "إننا نقدر بشدة الدعم القوي الذي قدمته حكومة كوريا الشمالية وما تقدمه للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

كما شدد على أن بيونج يانج ترحب بانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية، وكذلك منطقتي زابوروجيا وخيرسون إلى روسيا.. بحسب ما أودته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف: "نؤكد اهتمامنا بزيادة توسيع التعاون بين بلدينا لضمان السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية. وأنا مقتنع بأن التنفيذ الناجح لخططنا المشتركة سيحقق فوائد حقيقية لشعبي روسيا وكوريا الشمالية"، مُشيرًا إلى أن موسكو وبيونج يانج يمكنهما مواجهة التحديات والتهديدات بنجاح من القوى التي تسعى إلى الهيمنة الكاملة على الساحة الدولية.

وشدد على أن التعاون بين موسكو وبيونج يانج سيجعل من الممكن التغلب على عواقب الوباء، الذي لا يزال له تأثير مُقيد على العلاقات الثنائية.

