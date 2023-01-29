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تعليم

في ضوء احتفالية "قادرون باختلاف"

استعدادا لاحتفالية قادرون باختلاف.. اتحاد طلاب إعلام القاهرة يطلق مسابقة اعمل لوجو

إعلام القاهرة
إعلام القاهرة

أعلنت لجنة الآسر باتحاد طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن تنظيم مسابقة "اعمل لوجو" لتصميم شعار لمهرجان الأسر المقام في مارس ٢٠٢٣ تحت عنوان "لينا مكان" في ضوء احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الرابعة، يأتي ذلك تحت رعاية تحت رعاية اتحاد طلاب جامعة القاهرة.

وانطلقت مسابقة "اعمل لوجو" لتصميم شعار لمهرجان الأسر المقام في مارس ٢٠٢٣ تحت عنوان "لينا مكان" في ضوء احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الرابعة وتستمر حتي يوم الخميس القادم ٢ فبراير.

وأوضحت لجنة الآسر باتحاد طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، أنه يتم تسليم اللوجو من خلال رفع التصميم على لينك Google drive وإرساله على إيميل الاتحاد بالكلية [email protected]، ويتم إرسال اسم المتسابق والفرقة الدراسية ورقم الهاتف مع مراعاة فكرة المهرجان في التصميم وهي إدماج ذوى الهمم في المجتمع الطلابي والأنشطة.

جامعة القاهرة تشارك في معرض الكتاب بعدد من الإصدارات

يحصل الطالب الفائز على شهادة تقدير من الكلية، ثم يتصعد ليتم التسابق على مستوى الجامعة ويحصل الطالب الفائز على جائزة مقدمة من جامعة القاهرة، واستخدام اللوجو الخاص به للمهرجان.
جامعة القاهرة 

تشارك جامعة القاهرة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 54 خلال الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مشاركة الجامعة في معرض الكتاب بمجموعة كبيرة من الإصدارات  والدراسات والمجلات التي تمثل إضافة كبيرة لحركة العلم والثقافة والفكر، وتأتي في إطار مشروع جامعة القاهرة للتقدم العلمي وتطوير العقل ومشروعات تطوير الوعي الديني والوعي الوطني تطبيقًا للمبادئ التي نصت عليها وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير الصادرة عام 2017، مشيرًا إلى أنه يوجد تنوع كبير في مجالات الكتب والمراجع التي تشارك بها الجامعة هذا العام في شتى صنوف المعرفة الإنسانية.

وأكد محمد الخشت، أهمية القراءة الحرة للشباب لما تمثله من قوة في أي مجتمع من المجتمعات، فالأمم القوية تقوم على كواهل شبابها المتسلحين بقوة العلم والمعرفة، مشيرًا إلى أن القراءة تزيد من فهم الشباب لواقعهم وتساعدهم على تجاوز الصعوبات وتساهم في صقل شخصيتهم والارتقاء بطريقة تفكيرهم.

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