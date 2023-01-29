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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ..أهداف نقابة الفنانين التشكيليين

نقابة الفنانين التشكيليين
نقابة الفنانين التشكيليين

نص نقابة الفنانين التشكيليين ،على أن تنشأ في جمهورية مصر العربية نقابة تسمى نقابة الفنانين التشكيليين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة،ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها في المحافظات، طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة.

أهداف النقابة 

ووفقا للقانون تهدف النقابة إلى:

- النهوض بالفنون التشكيلية ونشرها ورفع مستوى تذوقها لتؤدي دورها في بناء المجتمع المصري المعاصر بما يتلاءم مع التطور العالي والتراث القومي.

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- رعاية مصالح الفنانين التشكيليين من جميع النواحي المادية والأدبية وحماية الإنتاج الفني وحق الفنانين في الأداء العلني وتسويق أعمالهم في الداخل والخارج وتوفير المواد اللازمة لإنتاجهم الفني وإنشاء صندوق معاشات لهم ولأسرهم والسعي لتشغيل المتعطلين منهم أو تعويضهم بما يكفل حياة كريمة لهم وإتاحة الفرصة لتفرغهم لإنتاج.

- الإسهام مع الجهات المعنية في وضع مناهج تدريس الفنون التشكيلية بمختلف مراحل التعليم العالي والجامعي وتنمية القدرات الإبداعية وروح الابتكار وكذلك التخطيط العمراني والجمالي.

- إشاعة الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الفنية والاجتماعية والمادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا وصحيا وثقافيا.

- التعاون مع المنظمات الفنية في الدخل والخارج وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخدمات ويشمل ذلك الإسهام في إقامة المعارض والمؤتمر الدولية والعمل على عقدها داخل البلاد.

- توفير الإسكان التعاوني لأعضاء النقابة بالقاهرة والمحافظات والعمل على بقاء المراسم والمساكن وذلك طبقا لأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

- المحافظة على التراث المصري والقومي في الفنون التشكيلية القديمة والحديثة على السواء والارتقاء بالتذوق الجمالي للجماهير.

الفنون التعليم العالي الإنتاج المنظمات الفنية المحافظات

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