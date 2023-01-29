نتيجة الشهادة الإعدادية 2023| نرصد انتظام التصحيح في الكنترولات وننشر آخر الأخبار.. صور

حالة من النشاط اليومي المكثف تشهدها الكنترولات الموجودة على مستوى الجمهورية ، حيث يعمل الجميع كخلية نحل للانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، استعداداً لـ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

وأكدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 تتم بانتظام في جميع الكنترولات ، مؤكدةً أنه تتم مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل

وقالت مديريات التربية والتعليم: استعدادًا لـ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشكل يضمن عدم وجود أي أخطاء ، تلقت جميع الكنترولات تعليمات رسمية بضرورة أن يتحرى جميع المصححين والمراجعين وراصدى درجات الطلاب الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب ، وأن يتم تجنب الأخطاء ، مع مراعاة عدم إهمال تصحيح أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة الي التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول، وعدم التدخين داخل لجان تقدير الدرجات ، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل .

وأضافت مديريات التربية والتعليم : تستمر أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة أعمالها من حيث الرصد الورقي والالكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كل محافظة ، ثم يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من كل محافظ في محافظته .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد سير العمل داخل كنترولات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وبالنسبة لـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ، كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موعد ظهورها في جميع المدارس على مستوى الجمهورية .

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 يتم إعلانه بمعرفة كل مديرية من مديريات التربية والتعليم في كل محافظة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

كما تعلن وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023، على موقع الوزارة على الإنترنت، لمساعدة الطلاب في مسألة الاستعلام عن النتيجة في جميع محافظات مصر، من خلال رابط موحد.

كيفية ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

أكدت مديريات التربية والتعليم على مستوى جميع المحافظات، أنه بالنسبة لشكل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023، فيكون بالدرجات والمجموع الكلي

وقالت مديريات التربية والتعليم : أنه يكون المجموع في التيرم الاول من 140 ، وفي الترم الثاني من 140، ليكون المجموع النهائي في نهاية العام من 280

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023