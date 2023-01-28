برسالة غريبة .. دمية مشنوقة لـ نجم ريال مدريد تثير الذعر بإسبانيا|فيديو

افاد تقرير لقناة “العربية”، ان هناك دمية معلقة بحبل حول رقبتها تتدلي من جسر قريب من ملعب سانتياغو برنابيو عليها قميص مهاجم ريال مدريد.

الدمية المشنوقة ترتدي قميص مهاجم ريال مدريد



وأضاف التقرير، ان القميص التي كانت ترتديه الدمية للبرازيلي فينيسيوس جونير مهاجم ريال مدريد، والحادث أثار استنكارا في الأوساط الرياضية خاصة أن الدمية رافقها عبارة : “مدريد تكره ريال".



واكد التقرير، ان هذه الحادثة سبقت مباراة ربع نهائي كأس إسبانيا بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حيث أن وسائل إعلام إسبانية وصفتها بالهجوم العنصري، والتهديد الخطير لـ. فينيسيوس.



واشار التقرير، إلي ان الشرطة الإسبانية فتحت تحقيقا معتبرة أنها قد تكون “جريمة كراهية”، ونادي أتلتيكو مدريد أدان السلوك، واعتبره تعبيرا عنيفا، حيث ان المباراة التي جمعت الفريقان انتهت بفوز ريال مدريد بـ 3 أهداف لهدف، وغرد بعدها فينيسيوس : “الحب سيطغي دائما علي الكراهية.