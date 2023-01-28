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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب وحيد من الزمالك .. تفاصيل جديدة في صفقة انتقال القندوسي للأهلي

القندوسي
القندوسي

أكد عبدالعزيز خريفية المنسق الإعلامي لنادي وفاق سطيف الجزائري، أن المفاوضات تم تكثيفها خلال الـ48 ساعة الماضية من النادي الأهلي، لضم أحمد القندوسي لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع خريفية خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "المفاوضات كانت سهلة بين الطرفين".

وأضاف المنسق الإعلامي للنادي الجزائري: "اللاعب أبدى رغبة في الانتقال للنادي الأهلي، والعلاقة الجيدة بين إدارة الناديين، حسمت الأمور".

واستطرد خريفية: "القندوسي سوف ينضم إلى معسكر النادي الأهلي في المغرب غدا، وهناك تواصل مع منتخب الجزائر للمحليين من أجل خروجه للتواجد في كأس العالم للأندية".

واختتم عبدالعزيز خريفية: "الزمالك كان يرغب في ضم اللاعب، ولكنه عرض استعارته لمدة 6 أشهر فقط، ورغبة القندوسي وعرض الأهلي والشراء النهائي، حسمت الصفقة للقلعة الحمراء".

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