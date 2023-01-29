تفاصيل مصرع 3 أشخاص أثناء حفر خزان صرف صحي في المنيا

شهدت قرية الدوادية التابعه لمركز المنيا حادث مأساويا أسفر عن مصرع 3 أشخاص أثناء حفر خزان صرف صحي بأحد المنازل المخالفة لشروط الترخيص الصادر بالبناء.

تابع الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا تداعيات الحادث الذي وقع أثناء أعمال حفر خزان صرف صحي بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر بالبناء بأحد المنازل بقرية الدوادية التابعة لمجلس قروى نزلة حسين بمركز المنيا تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وانتقل نائب المحافظ على الفور إلى موقع الانهيار، يرافقه اللواء الدكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا وقد أسفر الحادث عن وفاة 3 مواطنين.

كما رافق نائب المحافظ، عدد من نواب البرلمان، والدكتور عبد الظاهر حسن ومحمود ثابت نائبي رئيس مجلس مدينة المنيا، والجهات المعنية.

ووجه نائب المحافظ، برفع درجة الاستعداد القصوى والتعامل مع الحادث، والدفع بسيارات الإسعاف والمسعفين والحماية المدنية وفرق التدخل السريع والطوارئ، والدفع بمعدات المحافظة لانتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض .

وحرص نائب المحافظ، علي التواجد والمتابعة اللحظية للحادث حتى تم انتشال الضحايا الثلاث ، ووجه خالص العزاء والمواساة لأسرهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقت إخطارا من عمليات النجدة بمصرع عيد. ف. ن45 سنة، وموسي. ل. م 40 سنة وفرح. د. ع 47 سنة عمال اثناء حفر خزان صرف صحي بقرية الدوادية بمركز المنيا.

تم انتشال جثامين الضحايا، ونقلهم لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

نائب محافظ المنيا يتابع الحادث

نائب محافظ المنيا يتابع الحادث

نائب محافظ المنيا يتابع الحادث