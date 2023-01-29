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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بقايا.. معرض تشكيلي لصائد الجوائز جمال مخيمر

معرض بقايا للفنان
معرض بقايا للفنان جمال مخيمر

افتتح أمس السبت، جاليري ضي بالمهندسين، معرض “بقايا” للفنان التشكيلى جمال مخيمر والملقب بصائد الجوائز.

يضم المعرض 34 عمل تتحدث جميعها عن بقايا الأشياء والأماكن، وهذه البقايا تمثل ذكريات أماكن وأشخاص وحياة عشناها وعاشت فينا.

ويتناول الفنان التشكيلي جمال مخيمر، من خلال أعماله صراع الإنسان المعاصر فى مواجهة صعوبات الحياة اليومية من خلال تلك البقايا.

وأثنى الحضور من فنانين ونقاد وجمهور على أعمال الفنان جمال مخيمر والذى يتجه بأعماله إلى ما يسمى الواقعية الجديدة أو الواقعية الابتكارية ودائما ما يهتم فناني المدرسة الواقعية بحياة البسطاء وإلقاء الضوء على تفاصيل حياتهم.

يذكر أن جمال مخيمر، حصد عشرات الجوائز داخل مصر وخارجها، من أهمها جائزة الملون الذهبى ببينالى السعودية الدولى مرتين والعديد من الجوائز الكبرى فى دورات صالون الشباب المصرى.

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