ج 1.. خناقة على لوحة سيارات معدنية بـ 2 مليون جنيه

انتشر مقطع فيديو على موقع تيك توك لشاب مصري يتابع مزاد اللوحات المعدنية للسيارات الذي أعلنت عنه وازارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية، وبحسب ما نشره الشاب وصلت إحدى اللوحات إلى سعر 1.8 مليون جنيه مصري.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه شاشة لجهاز كمبيوتر بها مزاد على لوحة “ ج ١ ” خلال المزاد الإلكتروني، والذي حضره ٦ أشخاص يزايدون بعضهم على بعض للحصول على تلك اللوحة.

بينما علق الشاب الذي نشر الفيديو أثناء بثه قائلا “يا جماعة حد ينده حد!” في إشارة ساخرة منه للصدمة التي وصل لها عند قراءة السعر.

وأضاف الشاب: “فيه ٦ أشخاص دلوقتي ماسكين بعض خناق مش سايبين بعض، والخناقة دي لسه قدامها شوية”

https://vm.tiktok.com/ZMYLCyTyy/

وكانت وزارة الداخلية منذ أيام عن تنظيم مزاد إلكتروني على بعض اللوحات المعدنية المميزة.

ووصل فيه سعر لوحة "و ي ل 6666" المطروحة بالمزاد الحالي ويتنافس على شرائها ثلاثة أشخاص إلى 105 آلاف جنيه، وينتهى التزايد عليها اليوم.

- ووصل سعر لوحة " م ا ن 1 " المطروحة بالمزاد الحالي ويتنافس على شرائها شخص واحد إلى 455 ألف جنيه، وسينتهى التزايد عليها غدا.

ووصل سعر لوحة "ع ل ي 99" المطروحة بالمزاد الحالي ويتنافس على شرائها شخص واحد إلى 430 ألف جنيه، وسينتهى التزايد عليها بعد غد.

ويمكن للفائزين فى المزاد سداد ثمن اللوحة المعدنية عن طريق السداد النقدي لأحد فروع البنك الأهلي، أو عن طريق كروت الائتمان، وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن ذهاب ريع المزادات جميعًا لدعم صندوق تحيا مصر.