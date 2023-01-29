البلدي ب 150 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة ومنافذ الزراعة

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، السبت 28 يناير 2023، في محال الجزارة، وفقا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، بالأسواق ومنافذ الزراعة وأيضا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة وأيضا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وتسجل أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى المنافذ سعر 150 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 175 جنيهًا، كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأن تربية الماشية تتم داخل مزارع الوزارة.

أما اللحوم المجمدة، يبدأ سعرها من 90 لـ100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم ، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا ، أما اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا ، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا

أسعار اللحوم الكندوز

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 220 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 180 و250 جنيها وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيها فى الكيلو.

سعر اللحم الجملي

واستقر سعر اللحم الجملى 150 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 150 و170 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن بين 160 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180 جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و180 جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و170 جنيها للكيلو.

أسعار كــبــاب الــحــلة

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 180 جنيها للكيلو.

ارتفاع أسعار العجول

وحذر حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، من تصاعد النحر الجائر لصغار العجول وإناث الماشية العشار في الفتره الحالية حفاظا على الثروة الحيوانية المحلية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العجول الحيه المصرح بنحرها، لافتا إلى ضرورة تشديد الرقابة لمنع نحر صغار العجول والتي لم يصل وزنها إلى 400 كيلو طبقا للقانون.

وأضاف أبو صدام أنه ومع الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحية المصرح بها زاد معدل نحر صغار العجول وإناث المواشي العشار خارج المجازر الحكومية لأنها تباع في القائم بسعر أرخص وتباع للمستهلكين بنفس الأسعار بما يحقق مكاسب عالية للجزارين، وتهدد بدمار الثروة الحيوانية في المستقبل.

وأشار نقيب الفلاحين أن بعض مربى المواشي يلجأون للتخلص من ماشيتهم بالبيع للجزارين نتيجه لارتفاع أسعار الاعلاف وعدم قدرتهم على استمرار تربيتها، مشددا أن القانون يجرم نحر إناث الماشية العشار كما يجرم نحر صغار الماشية قبل وصول وزنها إلى الحد المسموح به ويعاقب المخالفين بعقوبات تصل إلى الحبس

أسعار الأعلاف

وتابع عبدالرحمن أن أسعار اللحوم ارتفعت بشكل غير مسبوق لتتراوح بين 180 جنيه للكيلو إلى 260 جنيه حسب مكان ونوع اللحمه مع استمرار ازمة إرتفاع أسعار الاعلاف المصنوعه والخضراء حيث وصل سعر قيراط البرسيم إلى 300 جنيه على أرضه وارتفع سعر حمل التبن زنة 260 كيلو إلى 400 جنيه ووصل سعر طن الرده إلى 9000 جنيه فيما واصلت أسعار الاعلاف الاخري الزياده في الأسعار.