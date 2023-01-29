رسالة مؤثرة.. هنادي مهنى تحتفل بعيد ميلاد والدتها

هنأت الفنانة هنادي مهنى، والدتها بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعبرت عن حبها لها برسالة مؤثرة، وكتبت: “عيد ميلاد سعيد.. آنا بدونك لا شيء.. لا أستطيع آن اوفيكي حقك مهما عبرت عن كل ما قدمتيه لأجلي انا محظوظة لانك أمي”.

وشاركت هنادي مهنا، مؤخرا، في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.