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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا يحدث لك بعد كل صلاة ؟

صدى البلد

ماذا يحدث لك بعد كل صلاة ؟ ..  يبحث كثيرون على مواقع البحث والتواصل الاجتماعى عن فضل الذكر بعد الصلاة، ويعد الذكر بعد الصلاة هو القيام بترديد الأذكار الواردة في السنة النبوية الشريفة عقب الفريضة ففيها خير وأجر كبير لصاحبه، ولكن من لم يقم بها فإنّه لا يلحقه إثم؛ لأن حكمها مستحبة وليست فرض، ولكن يضيع عليه أجر عظيم.

ماذا يحدث لك بعد كل صلاة ؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه وضعت على رأسه او عاتقه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه فأكثروا من الصلاة والسجود . 

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الحكمة من الاستغفار 3 مرات بعد الصلاة
 

ثبت في السنة النبوية الاستغفار 3 مرات بعد كل صلاة، كما ورد في حديث صحيح عن حديث ثوبان -رضي الله عنه-، قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم-إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثًا، وقال: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام قال الأوزاعي في تفسير ذلك يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله».


أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة، أن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته؛ فلهذا شرع له أن يستغفر ثلاثًا ثم يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.

 

وأكد «عويضة»، في تصريح، أن الاستغفار مطلوب من المسلم حتى بعد أداء العبادات والفرائض، ومن ذلك الاستغفار بعد الحج كما قال الله تعالى: «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ». (البقرة :199).

 

ونصح مدير الفتوى، المسلمين بالإكثار من الاستغفار بعد شهر رمضان المبارك، والمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها وقراءة القرآن الكريم والأذكار.

 

ونبه على أن ينبغي على المسلم أن يشكر الله تعالى على كرمه لأنه وفقه لأداء الطاعة والعبادات، ويكون ذلك بالإكثار من التسبيح والأذكار.

الحكمة من الاستغفار 3 مرات بعد الصلاة ماذا يحدث لك بعد كل صلاة

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